حسام داغر يروج لأحدث أعماله السينمائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان حسام داغر لفيلمه "الحب كله"، والذى يصوره مع المخرج خالد الحجر الشهر المقبل،حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة خالد الحجر من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "،

وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :"قريباً، فيلمي الجديد مع المخرج الكبير خالد الحجر" .

ومن المفترض أن الفيلم من بطولة الفنانة إلهام شاهين، كما يشارك فيه مجموعة من الفنانين، مثل مصطفى أبو سريع، رنا رئيس، وأضاف أن العمل من تأليف سيد فؤاد الجناري.



تعليقات الجمهور على منشور حسام داغر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميز، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حسام داغر



الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسام داغر، في السينما، هو فيلم الخميس الجاي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت نحو 3 ملايين و938 ألفا و636 جنيها، على مدار 10 أسابيع عرض بالسينما.

وضم فيلم الخميس الجاي، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: الفنان حسام داغر مع الفنانين عمرو عبد الجليل ومي كساب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي، إخراج حسن صالح.