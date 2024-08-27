تعرف على أبرز التصريحات التلفزيونية لـ أوس أوس

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان أوس أوس في لافت انتباه الجماهير خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري، خلال سهرة خاصة، عبر شاشة سي بي سي.

وكشف أوس أوس عن علاقته بالفنان محمد إمام وأشرف عبد الباقي وزملائه بمسرح مصر.



وقال :"أشرف عبدالباقي إنسان حرفيًا، ومدرسة لوحدة، الراجل ده عظيم وبيحب الخير للناس كلها" .



أضاف :"أنا بسأل على الفنان أشرف عبدالباقي يوميا.. لسه كنا مع بعض ولازم كل أسبوع نتقابل، بنتقابل أنا والأستاذ أشرف وتوتا، واستمتع بالجلوس معه دائمًا والحديث معه" .

شاهد... ماذا قال أوس أوس عن أحمد مكي؟

وتابع :" الفنان أحمد مكي بيعشق الخير كل من يعمل معه ويحب له النجاح، وبيحب أن اللي بيمثل قدامه يبقى أحسن منه ودي صعبة جدا، ولديه ثقة كبيرة جدًا في إمكانياته".

أوس أوس :محمد إمام وارث الاجتهاد ومش بينام

وأشار :" تعلمت من الفنان محمد إمام الكثير من الأمور من بينها الاجتهاد وحب العمل والفن ويستعد بشكل كبير لأي عمل فني يشارك به ويركز مع كل التفاصيل، ومحمد إمام وارث الاجتهاد ومش بينام".



آخر أعمال أوس أوس

والجدير بالذكر آخر أعمال أوس أوس مسرحية التلفزيون، تضم في بطولتها بجوار أوس أوس كل من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وغيرهم من الفنانين

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول زوجين يظهر لهما بابا نويل في شهر أغسطس، ليحقق أحلامهما التي طلبوها منه وهم أطفال، هم وعدد آخر من الناس، ويجدون معه تلفزيون سحري، ليضغطون على أحد أزراره، التي تنقلهم بداخله، ولكي يعودون إلى عالمهم لابد أن يحققوا لبابا نويل أمنياته، التي تختلف بين عروض مسرحية ومباريات كرة قدم وأغاني وغيرها.