نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تنطلق اليوم الثلاثاء 27 أغسطس فعاليات الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب، حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية هذه الفعالية في سينما الهناجر.

بداية الفعاليات وموسيقى الأفلام

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثالثة عصرًا مع ماستر كلاس حول موسيقى الأفلام، يقدمه الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، عازفة الفلوت وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

عرض الأفلام ومناقشتها

في الساعة السابعة مساءً، تبدأ عروض الأفلام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتشمل أفلامًا متنوعة مثل "أقولك على سر" إخراج محمد علوي، و"ساعة غداء" إخراج حلمي نوح، وغيرها. يعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، يديرها الناقدان السينمائيان أحمد النبوي وأحمد عسر.

التنظيم والتفاصيل

يُقام الملتقى بتنظيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويُدار من قبل صفاء مراد تحت إشراف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.