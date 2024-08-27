نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات أفلام الصيف.. "إكس مراتي" يتصدر القائمة و"ولاد رزق 3" في المركز الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد دور العرض السينمائية هذا الصيف تنافسًا كبيرًا بين مجموعة من الأفلام، حيث نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل إيرادات الأفلام التي عرضت أمس، والتي تشمل: "إكس مراتي"، و"ولاد رزق 3"، و"اللعب مع العيال"، و"عصابة الماكس"، و"جوازة توكسيك"، و"أهل الكهف".

فيلم "إكس مراتي" يتصدر قائمة الإيرادات

حقق فيلم "إكس مراتي" المركز الأول بإيرادات بلغت 859،449 جنيهًا، الفيلم من بطولة هشام ماجد، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

"ولاد رزق 3" في المركز الثاني

احتل فيلم "ولاد رزق 3" المركز الثاني، محققًا إيرادات قدرها 254،435 جنيهًا. تدور أحداث الفيلم حول عملية سرقة ثمينة تتسبب في تغييرات جذرية في حياة أبطاله، مما يؤدي إلى مواجهتهم لصراعات متعددة. يشارك في الفيلم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وآخرون، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

"اللعب مع العيال" في المركز الثالث

جاء فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 149،007 جنيهات. الفيلم من بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج شريف عرفة الذي يعود بهذا العمل إلى تقديم نوعية الأفلام الكوميدية المميزة.

"عصابة الماكس" يحقق إيرادات محدودة

سجل فيلم "عصابة الماكس" إيرادات قيمتها 44،715 جنيهًا. يضم الفيلم كل من أحمد فهمي، وروبي، ولبلبة، وأوس أوس، وهو من إخراج حسام سليمان.

"جوازة توكسيك" يعرض كوميديا رومانسية

حقق فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات قدرها 34،100 جنيه،الفيلم يروي قصة حب بين فريدة وكريم التي تبدأ بسوء تفاهم في دبي، وتنتقل إلى مصر حيث تتصاعد التحديات. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس.

"أهل الكهف" يتذيل القائمة

وأخيرًا، حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات بلغت 16،618 جنيهًا. الفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومن إخراج عمرو عرفة.

تواصل دور العرض استقبال الجمهور، بينما تسعى هذه الأفلام للتفوق في الموسم الصيفي وجذب الأنظار بمحتواها المتنوع.