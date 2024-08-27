لهذا السبب.. الفنانة شمس تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شمس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما وجهت رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب، خلال أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وطليقها حسام حبيب، وذلك خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج تفاصيل، عبر فضائية صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل.

سبب تصدر شمس التريند

وقالت شمس: "شيرين صعبانة عليا جدا وبقولها ربنا يهديكي لنفسك، وبقول لحسام حبيب لو بتحب شيرين روح بوس إيديها ورجليها وحطها فوق دماغك، تعلمت من تجربتهم إني عمري ما أشتكي لحد غير ربنا وحده، أرفض تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وعايشة عشان ابني، لأن مفيش مميزات للزواج اللي عاوز يتجوز مرة مش هيفكر يتجوز المرة التانية".

تفاصيل تعرض شمس للنصب

كشفت شمس تفاصيل تعرضها للنصب فى 3 أعمال فنية على مدار تاريخها الفنى والذى قدمت فيه عدد من الأعمال الفنية المختلفة، وقالت: اشتغلت في مسلسل كامل اسمه ولاد إمبابة لم أحصل على أجري، وصورت مشاهد في فيلم ثم توقف تصويره ولم أحصل أيضًا على أجر، وفي إحدى المرات طلبوا مني أنا والفنان محمد الصاوي تصوير في فيلم ولكن اكتشفنا أنه فيديو كليب ومطرب يريد وجود ممثلين معه".

شمس: الفنانين دلوقتي لما بيشوفوني بصعب عليهم

واضافت شمس: "زمان مكناش بنتصل بالمخرجين عشان نشتغل، ومبعرفش أكلم حد وأقوله عايزة أشتغل، لأنه أعتز بنفسي ومن الصعب أن أطلب العمل.. ودلوقتي الفنانين دلوقتي لما بيشوفوني بيصعب عليهم حالي، مؤكدة أنها مرت بحالة نفسية صعبة جدا وربنا كرمها وعدت منها، مش أنا لوحدي اللي مش لاقية شغل ولكن فيه فنانين كتير زيى، مؤكدة أنه مش ههين نفسي على كبر عشان لقمة العيش، انا مش متفاعلة على التيك توك، مؤكدة أن الناس اللي بتطلع على التيك توك بتاخد دعم مادي كبير من المتفاعلين”.

آخر أعمال شمس

وكان آخر أعمال شمس هو مسلسل غموض والذي احتفل أبطاله أمس، ببداية التصوير بحضور كل من الفنانة نهال عنبر، الفنان طاهر أبو ليلة، الفنانة إلهام عبد البديع، الفنان محمود الفارس، ندى بهجت، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري، وتدور قصته حول جريمة قتل تتم، يبحثون عن صاحبها خلال الأحداث، ليدخل صناع العمل في العديد من الصراعات والاضطرابات النفسية التي تجعلهم لا يتحملون كثرة الأشياء التي يمرون بها، وتتابع الأحداث حول هذا الإطار.