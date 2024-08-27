عاجل.. نقل صبري عبد المنعم إلى المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان صبري عبدالمنعم إلى وعكة صحية، اليوم خلال تصوير أحد الأعمال الفنية، حيث إنّه أثناء التصوير وبسبب حرارة الجو المرتفعة أصيب بهبوط، ونُقل إلى المستشفى، وهو الآن يخضع لعدد من التحاليل؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

أحدث أعمال صبري عبدالمنعم

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان صبري عبدالمنعم حاليا تصوير فيلم المدرسه، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويقوم ببطولته كل من: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

آخر أعمال صبري عبدالمنعم

وكان آخر أعمال صبري عبدالمنعم هو مسلسل بيت الرفاعي، جسد شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة، شارك البطولة أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وأيضا شارك في مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول العمل قصة بينو وكراكيري بعد أن اكتشفا سر القصر وأنهم أبناء عمومة ينطلقوا في رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئا مما واجهاه سابقا.

كما شارك مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، العمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.