في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي أحدث حفلاته الغنائية بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 13 سبتمبر المقبل، تحت عنوان "100 سنة غنا"، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج "الحجار" للحفل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشره البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلا:" حفل 100 سنة غنا الثالث، لتكريم عبقري الألحان بليغ حمدي في ذكراه".

منشور علي الحجار

آخر أعمال علي الحجار

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار طرحه لأغنية من فوقنا من سابع سماء التي تضامن من خلالها مع القضية الفلسطينية، بالتعاون مع باقة كبيرة من صناع الموسيقي.



وتضمنت كلمات أغنية من فوقنا من سابع سماء الآتي: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين