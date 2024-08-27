نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يعلن موعد حفله القادم في القاهرة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم بهاء سلطان، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن موعد أحدث حفلاته الغنائية، في القاهرة الجديدة.

حيث نشر "سلطان" البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلا:" بهاء سلطان يحيي حفلًا خاصًا في 1 سبتمبر في AZADIR القاهرة الجديدة»، ومن المفترض أن يقدم به باقة من أفضل أعماله الغنائية".

آخر أعمال بهاء سلطان

وكان آخر اعمال بهاء سلطان، هي اغنية "ننزل فين" والتي طرحت بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، الاغنيه من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وايضا أغنية "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، أغنية «أما اتكلم» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع موبازي.



كلمات أغنية «أما اتكلم» لـ بهاء سلطان





وجاء كلمات أغنية «أما اتكلم» كالتالي:«كل أما اتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس كل اما اتقدم على فكره الدنيا دي فيها كتير ومافيش اكتر م الناس الفُله وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم هقفل لو فيها ح يسوق اصل دماغي زي الترباس انا مش النوع المدلوق حد يوصل له خلاص ما هو لو يسمعني يروق هنفهم بعضنا ونأنتم بفتحله السكه يقفِّل ومفهمني أن انا متغفِّل أو مُتطفل اسف عاجنه وخابزه وفاهم دي حركات اه دي شطه وفلفل واكمن انا مستطيبُه على ايده اكيد انا عمري ما هضربه بكره هيندم يحلم يرجع بس ساعتها انا مكسوف له اما انا والكل عليه هنحفِّل».