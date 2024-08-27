نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزت زين: المسرح يحتاج الدعايا وهذا ما أطلبه من وزير الثفاقة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان القدير عزت زين فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادته العارمة بتكريمه فى مهرجان المسرح المصرى قائلًا “ إنه أكبر تتويج لمسيرة فنية طويلة وإنصاف مستحق لفنان ينتمي للأقاليم، بالنسبة لي، متعة الدراما لا تضاهي متعة المسرح بسبب تفاعل الجمهور المباشر وصوتهم الذي يضفي حياة على العرض”

الفنان القدير عزت زين ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

ومع ذلك، فإن المسارح تحتاج إلى صيانة وتمويل، وعددها الحالي غير كافٍ لعرض العديد من المسرحيات. لذا، من الضروري أن نهتم بالعروض المسرحية المدرسية لأنها تساهم في تنشئة طفل جيد وجمهور واعٍ.

و تحدث عن دوره في مسرحية "مش روميو وجوليت" أدى دور معلم في مدرسة الوحدة، حيث تنشأ أزمة بين مجموعة من الطلاب، وكان دوري هو اقتراح الفن كوسيلة للتعامل مع هذه الأزمة. المسرحية جذبت جمهورًا كبيرًا وأثبتت نفسها كعمل مؤثر"

أما المسرح بحاجة إلى دعم كبير من حيث الدعاية واستمرارية العروض المسرحية. ووكشف أقرب أعماله " مسرحية "رابعة العدوية" و"قواعد التمثيل" و"مقتل القمر الجنوبي" كانت أمثلة على الإعداد والإخراج الجيد.

وفيما يتعلق بالانتقادات حول تكريم الفنانين في المسرح الخاص، أؤكد ما قاله محمد رياض: في النهاية، جميعنا نعمل في مصر، وكلنا جزء من الحركة الفنية بغض النظر عن مواقعنا.

أطلب من وزير الثقافة أن يمنح اهتمامًا كبيرًا لمسرح الثقافة، لأنه ركيزة أساسية لتطور الفن والمجتمع.