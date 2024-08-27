نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. محمد الكيلاني يهنئ ابنه بعيد ميلاده بطريقة مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان محمد الكيلاني ابنه حمزة، بمناسبة عيد ميلاده، معربًا عن حبه الشديد له، ونشر فيديو عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، يجمع لقطات عفوية مع ابنه، وكتب: «مهما حدث في العالم ستجدني دائمًا بجانبك وستظل أنت مصدر قوتي الذي يمكنني من تجاوز صعوبات الحياة.. عيد ميلاد سعيد يا ملكي».

أحدث أعمال محمد الكيلاني

يشارك الفنان محمد الكيلاني في مسلسل «هابي هالوين»، من بطولة الفنانة حنان مطاوع، وهو مكون من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، ويكون في كثير من الأشخاص حولهم محور الشك، ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

وأيضا ينتظر عرض مسلسل «تيتا زوزو»، من بطولة الفنانة إسعاد يونس، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مكون من 30 حلقة، ومن إخراج شيرين عادل، وكتابة محمد عبد العزيز، ويشارك البطولة كل من: مصطفى غريب، وإسلام إبراهيم، وندى موسى، ومحمد كيلاني، وإيناس كامل، وحمزة العيلي، ونور محمود، ومحمود البزاوي، وإيمان يوسف.

قصة مسلسل «تيتا زوزو»

وتدور أحداث مسلسل «تيتا زوزو»، في إطار درامي اجتماعي، حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث يتابع المشاهدون علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

آخر أعمال محمد كيلاني

وكان آخر أعمال محمد كيلاني كانت مسلسل "رحيل" الذي عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة، وايضا شارك في مسلسل «بابا جه» تم عرضه في رمضان الماضي 2024، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبرهيم، ياسر الطوبجي، والعمل من تأليف وأئل حمدي، وإخراج خالد مرعي.