فيلمين ومسلسل.. علي قاسم يعيش حالة انتعاش فني

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الفني يعيشها الفنان الفنان علي قاسم، ما بين الافلام والمسلسلات حيث يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "أسد الأسود"، بطولة محمد رمضان، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتضمن المشهد سوق عبيد.

ويجسد الفنان علي قاسم دور "نخاس"، وهو تاجر عبيد ويدعى "محروس"، ضمن أحداث العمل.

أسد

وفيلم "أسد أسود" يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، خالد الصاوي، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال،علي قاسم، ماجد الكدواني، محمود السراج، وآخرون، والعمل من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وداعا حمدي



كما تعاقد على قاسم على " فيلم وداعا حمدي" كضيف شرف بجانب عدد من الفنانين على رأسهم شيرين رضا، أية سماحة، بيومي فؤاد وغيرهم.



كما يستعد علي قاسم لمسلسل جديد من إخراج تامر محسن ومن تأليف إياد صالح ومن بطولة أسماء جلال، طه دسوقي.