بعد حصولها على لقب "صوت كل الأمم".. روتانا تهنئ أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت شركة روتانا الفنانة أصالة بعد حصولها على لقب «صوت كل الأمم» والمركز الأول في قائمة أبرز 50 صوتًا عربيًا، عام 2024، من مجلة Moivo.

كتبت الصفحة الرسمية لـ روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “X”: "تبارك مجموعة روتانا للموسيقى لأيقونة الشرق، أصالة، بمناسبة تتويج مسيرتها الحافلة بالألقاب بلقب جديد صوت كل الأمم.. وحصولها على المركز الأول في قائمة أبرز 50 صوتًا عربيًا في جوائز Moivo، تستحقينها وبجدارة، ومبروك لنا ولكل عشّاقك".

وعلقت أصالة على تكريمها من خلال حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك “، قائلة:” كتير فرحت بهالتكريم وكمان الصراحه حبيت شو قالوا عني وأكيد رح يشجعني رغم إنّي متشجعه بزياده بس أكيد حيضيف لإختياراتي الجاية”.



تابعت: "شي أحلى وأجدد وخصوصًا إني بصدد تحضير ألبومي المصري اللي بعيش بأيام تحضيره أحلى أوقاتي شكرًا لمجلة MOIVO على إسعادي وهديّه غاليه أنا عايشه كلّ عمري لأكسب محبتكم وتشجيعكم شكرًا أحبتي أهلي أصحابي اللي غامريني بكل الإهتمام ودائمًا بتسعدوني بتقديركم ألف مليون شكرا".