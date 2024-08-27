بالتايجر.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ‎خضعت الفنانة عبير صبري لـ جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الصحفي ياسر حماية ‎ وظهرت وهي ترتدي فستان تايجر أبرز جمالها وأنوثتها.



مشاركته عبير صبري في مسلسل حدوتة منسية

‎وكانت الفنانة عبير صبري، قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، وشاركها البطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح وهشام إسماعيل من إخراج محمد محيي الدين.



المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

آخر أعمال عبير صبري السينمائية

‎أما آخر الاعمال السينمائية للفنانة عبير صبري فكانت مشاركتها في بطولة فيلم «ليلة العيد»، مع يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور وهنادي مهنا ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.