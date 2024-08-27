نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تقبل اعتذار حسن شاكوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبلت نقابة المهن الموسيقية متمثلة في لجنة التحقيقات برئاسة الدكتور محمدعبدالله والشئون القانونية إعتذار العضو حسن شاكوش عما بدر منه تجاه الشعب التونسي.

وشرح حسن شاكوش أنه لم يقصد تمامًا الإساءة إلى الشعب التونسي الحبيب والشقيق وأن العبارات التي وردت علي لسانه بالفيديو كانت عبارات عفويو نتيجة ماشعر به خلال مغادرته من مطار تونس الحبيب، وأن هذا الأمر لم ولن يؤثر علي حبه واحترامه وتقديره لتونس الحبيبه.

جاء هذا بعد أن أوضح له نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل أن هناك أقولًا لا يصح أن يكون مكانها السوشيال ميديا حتي لا تؤثر علي علاقات المحبة بين البلاد العربية الشقيقة، ومثل هذه التصرفات قد تكون حدثت مع جميع الفنانين لكنها لايجب أن تقال علي العلن حتي لا تُفقدنا علاقات المحبة بيننا وبين الأشقاء من الشعوب العربيو الشقيقة، وقرر نقيب المهن الموسيقية ولجنة التحقيقات قبول إعتذار حسن شاكوش.