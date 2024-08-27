نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على شخصيات إيمان العاصي ورحاب الجمل في برغم القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق عمل مسلسل برغم القانون لمواصلة عرضه قريبًا خارج الأوف سيزون وقرب فريق العمل الإنتهاء منه استعداد لدخول غرف المونتاج والمكساج ليكون جاهز للعرض.

تفاصيل شخصية إيمان العاصي ورحاب الجمل



وتجسد إيمان العاصي خلال أحداث العمل شخصية سيدة تدعى ليلى متزوجة من الفنان محمد القس ولديها شقيقة وهى رحاب الجمل متزوجة من الفنان وليد فواز وتتعرض

لأحداث مختلفة سواء مهنية أو عائلية.



فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

أخر أعمال إيمان العاصي





والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة





"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعمال رحاب الجمل

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.