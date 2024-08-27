نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على البحر.. ولاء الشريف تبهر جمهورها بإطلالتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ولاء الشريف، متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



إطلالة الفنانة ولاء الشريف

ظهرت ولاء الشريف، وهي ترتدي سوت جينز قصيرة تليق بها وأعتمدت تسريحة الضفيرة، وارتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها مع نظارة شمس.



و انهالت التعليقات على الصور كما يلي: "لولو، اجمل واشيك واحدة والله، حبيبة قلبي ايه الحلاوة ديه، بحبك، جمال وحلاوة والله، وغيرها من التعليقات الممزوجه بحب الجمهور وإشادته بها وبأعمالها.



نبذة عن حياة الفنانة ولاء الشريف



إنها ممثلة مصرية، لقد بدأت التمثيل في مدينة الإسكندرية في سن صغير من خلال فرق مسرحية تابعة للقصور الثقافة ثم انتقلت بعد ذلك لتدرس فنون المسرح في القاهرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011. شاركت في عدة مسلسلات يذكر منها مسلسل (الزوجة الثانية) في دور (حنان) الفتاة الريفية البسيطة، ودور (نعمة) بنت البلد التي جاءت من حارة شعبية في (الداعية). من الأعمال التي شاركت فيها بالتمثيل فيلم (ابن القنصل) بطولة الفنان (أحمد السقا)، ومسلسل (سيدنا السيد) بطولة الفنان (جمال سليمان) في دور (وداد)، وشاركت أيضا في مسلسل (كلمات) الذي ضم مجموعة من الوجوه الشابة، وكان لها تجارب في مسلسلات الست كوم مثل مسلسل (مش فريندز).

آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من

نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.