نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوس أوس يغني عنيا بتحبك لتامر حسني على الهواء والأخير يرد: زميلي في الطرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل أوس أوس كضيف في برنامج سهرة خاصة من العلمين على قناة CBC مع الإعلامية هبة الاباصيري وقام بغناء "،عنيا بتحبك " لايف لزوجته.



رد تامر حسني على أوس أوس



ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا: "كل التحيات لزميلي في الطرب أوس أوس باشا نجم الجيل انت براحتك يا عم أوس أوس وكل التحيات للإعلامية الجميلة هبة الاباصيري ".



آخر أعمال أوس أوس

والجدير بالذكر آخر أعمال أوس أوس مسرحية التلفزيون، تضم في بطولتها بجوار أوس أوس كل من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وغيرهم من الفنانين

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول زوجين يظهر لهما بابا نويل في شهر أغسطس، ليحقق أحلامهما التي طلبوها منه وهم أطفال، هم وعدد آخر من الناس، ويجدون معه تلفزيون سحري، ليضغطون على أحد أزراره، التي تنقلهم بداخله، ولكي يعودون إلى عالمهم لا بد أن يحققوا لبابا نويل أمنياته، التي تختلف بين عروض مسرحية ومباريات كرة قدم وأغاني وغيرها.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x