نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فارس في حواره مع دوت الخليج الفني": دائما بكون مبسوط بأي عمل بقوم بيه.. ودوري في فيلم "المدرسة" مختلف (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود فارس في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني" ، عن تفاصيل دوره الجديد في فيلمه المرتقب "المدرسة "، والذي وصفه بأنه عمل يحمل الكثير من المشاعر والمواقف والاختلاف والتحول، وو يحتوي على فكره جديده لم تحدث من قبل.

و إلي نص الحوار:-

في البدايه، حدثنا عن قبولك لدورك في فيلم «المدرسه»؟

الشركه المنتجه عرضت عليا سيناريو الفيلم و قمت بقراءته ثم استقبلت الاستاذ المخرج وتم الاتفاق.

ما أنطباعك عن هذه التجربه والدور الخاص بك؟

مبسوط جدًا وسعيد بالتجربه لإنه ا فعلا مختلفه لأن دائمًا بحاول أعمل حاجه جديده ومختلفه وفيلم « المدرسه» نوع من انواع السينما الجديده واعتقد فيه طيار جديد وجيل جديد من السينمائيين.

هل من وجهه نظرك السينما تقدمت خلال الفتره الحاليه؟

بالفعل لدينا مشاكل عديده في السينما والصناعه لكن السينما لم تتقدم لإنه ا بالفعل لها وضعها في العالم كله ولدينا من التاريخ والصناعه الذي يجعلنا دائما في تقدم وكل عام نشارك بنحو خمس أفلام بتوصل للعالم بالكامل وتم التكريم من قبل من مهرجان " كان".

هل سهل أرضاء الجمهور من وجهة نظرك؟

والله الجمهور ذوقه دائما بيتغير ولكن نحن نسعى جاهدين طوال الوقت لننتج أفلام تعمل على أرضاء الجمهور وأعجابه.

ما رايك في تطور الدراما خلال هذه الفترة؟

الحقيقة بخصوص الدراما أنا لم امتلك الخبره بها فانا علاقتي بالدراما ادوار بسيطه جدًا وخفيفه أهتمامي بها أرضاء الجمهور فقط، لكن اهتمامي بالكامل للسينما وإذا عرض عليا عملين في نفس التوقيت ساقبل السينما بالطبع دون تفكير.

حدثنا عن أحدث أعمالك القادمة؟

بحضر لفيلم جديد ان شاء الله بعد فيلم «المدرسه» وحاليًا بصور مسلسل « غموض» مع الاستاذ حسام سلامه وفتحي الجندي.

هل تصوير عدة أعمال في توقيت واحد يشكل صعوبه بالنسبه لك؟

أنا بالفعل خوضت هذة التجربة من قبل وصورت أكثر من مشهد فاكثر من عمل بنفس التوقيت وقررت بعد هذه التجربه لم أكرر هذا مرا أخرى.