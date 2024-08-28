نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. منة شلبي في ضيافة "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستقبل أحمد سعد وعمرو سعد اليوم الأربعاء منة شلبي في برنامج بيت السعد، ونشر المخرج محمد سامي ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برومو الحلقة ومن المقرر أن تتم عرض الحلقة غدًا الساعة11على MBC 1 ويوم السبت الساعة 9 على MBC masr.

تصريحات منة شلبي من البرومو



وظهرت منة شلبي مازحة مع الشقيقين قائلة: “أنتوا هتدمروا مستقبلي، مما أثار فضول المشاهدين حول مضمون الحلقة المقبلة التي تُعرض يوم السبت المقبل، وتكشف منة خلال الحلقة عن العديد من المفاجآت والإجابات الصريحة حول حياتها الشخصية والمهنية.

أحدث أعمال منة شلبي



ومن ناحية أخرى، بدأت منة شلبي تصوير فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، الجزء الثاني المستقل من فيلم هيبتا، حكاية المحاضرة الأخيرة، وهو من بطولة منة شلبي والفنان كريم فهمي، وإخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه في دور السينما قريبًا.

وأيضا تشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من إخراج هبة يسري، وايضا تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "لحم ودم"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

كما تواصل حاليًا التحضير لفيلم «كونداليني»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، وسيبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما في الهند خلال شهر أغسطس المقبل، وتنتظر فيلم «فرقة الموت»، التي تشارك أحمد عز بطولته، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية «سميرة» التي تشارك في مقاومة الاحتلال الانجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل.



آخر أعمال الفنانة منة شلبي



وكان آخر أعمال الفنانة منة شلبي هو مسلسل "تغيير جو"، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".