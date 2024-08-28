نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثاني مرة.. كريم فهمي وياسمين عبد العزيز معًا في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد كل من كريم فهمي وياسمين عبد العزيز لتكرار تجربة التعاون في عمل درامي بعد نجاح ونحب تاني ليه الذي حقق نجاح كبير جدًا ويواصل فريق العمل بدء التصوير استعداد لعرضه خلال شهر رمضان المقبل وهو مكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه



تدور أحداث المسلسل حول غالية التي تتعرض لعدد من المشاكل مع زوجها المخرج الشهير فيقرروا الانفصال ثم تتقابل مع مراد صدفه في إحدى الحفلات ويقع في حبها لكنها تخاف من خوض تجربة حب فاشلة مرة أخرى.



فريق عمل ونحب تاني ليه

بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال كريم فهمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو.



أبطال فيلم "السرب"

وفيلم "السرب" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.