نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة مايا دياب، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جمال وروعة إطلالة مايا دياب

ظهرت مايا دياب، وهي ترتدي فستان أبيض منقوش ومزخرف بالزهور التي تليق بها، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة مما أثار إعجاب الجمهور وتفاعلوا معاها بشدة.

الفنانة مايا دياب خلال عطلتها الصيفية



آخر أعمال الفنانة مايا دياب



يشار أن آخر أعمال مايا دياب أغنية “عروس”،والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية "عروس"

تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎ولعيونها أجمل تهاني

تهاني، تهاني، يي يي يي يي ودولها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎بحبيبها وبنصها الثاني

ثاني، ثاني يي يي يي يي الدنيا جمعتها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر.

آخر تصريحات الفنانة مايا دياب



صرحت النجمة مايا دياب في برنامجab talk قائلة: "تطور موضوع الجمال اليوم، صار بياخدك أكتر على التجميل، حتى لو أنت حلو التجميل بيزيدك جمال فبتوصل للمعايير الأعلى اللي ليها علاقة بالجمال، اتغيرت الحياة، ما بعرف إذا للأسف ولا مش للأسف".



وتابعت: "في بلدي المرأة ما خدتش حقها، فأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وبلاقي إن هي النهاردة اتقدمت كتير في كل المجالات في كل الدول العربية، لكن في لبنان لسة متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق".