خاص.. حورية فرغلي: كان نفسي أبقى أم ويكون عندي طفل.. واستمتعت بمسرحية "روبانزل" جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة حورية فرغلي، فى تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني” عن حبها للأطفال والأمومة وكشفت كواليس تجربتها في المسرح قائلة: “كنت خايفه كنت خايفه جدا وقلبي كان بيدق قبل ما اطلع على المسرح ولكن اول ما بدات لقيت الموضوع جميل قوي واكتشفت هذا من اول مشهد ولم اكن اتوقع ردود الافعال الجميله اللي استقبلتها من الجمهور”.

وتابعت حوريه فرغلي: “أنا كان نفسي يبقى عندي اطفال وأنا لم اتزوج حاليا وشايلة الرحم وما بخلفش وبحب الاطفال جدا فقررت اني اشتغل مع الاطفال ويبقوا معايا دايما وهم بيحكموا على الممثل طبعا وحافظين القصه الكرتونيه الاصليه لشخصيه روبونزل فاحساسي بانهم مبسوطين قوي بالمسرحيه حسيت اني نجحت وان نفسي اشتغل مع الاطفال على طول”.

واستكملت حديثها قائلة: "حضرت نفس الشخصيه روبونزل من خلال مشاهده الفيلم وقمنا بصناعه فستان يشبه فستان الاميره يحاولنا بقدر الامكان ان اجعل شعري اصفر ولكن محاوله فشلت لإنه مش لايق عليا ومش هينفع اصبغه فقررنا نعمله اسود وان الساحره لما سحرتني غيرت شعري وبقى اقوى واحسن

وأضافت حوريه فرغلي قائلة: “انا كنت متخيله ان المسرح يشبه السينما لكن هو مختلف تماما لان بتقابلي ريكشنات الناس في نفس اللحظه وصعب جدا مش سهل زي ما كنت فاكره وله مذاق خاص ومختلف”.

وبخصوص الصعوبات التي واجهتها في دور ربانزل قالت: “اصعب شيء استقبال الجمهور لي كنت خايفه منه جدا لان رد الجمهور اللي بيشجعك وبيخليك تكمل وعايز تمثل ثاني وثالث”.