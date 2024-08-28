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مدحت صالح يطرب جمهوره بأروع أعماله بالقلعة ٣٢

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو،  وزير الثقافة احتضنت الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ليلة ساحرة نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

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حيث استقبل  جمهور المهرجان بحفاوة كبيرة النجم مدحت صالح الذي تغني بنخبة من أعماله الخاصة بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم  والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو احمد عامر   
، منها   زي ما هي حبها ، أرض أرض ، بحلم علي قدي ، كذا ميزة ، حبيبي يا عاشق ، شهادات ، عقبالى ، بالمختصر المفيد ، السهرة حلوة ،يتقال ،المليونيرات ، النور مكانه في القلوب ،وعدي ، ماشي فضلها ،ابن مصر ، لحظة تاريخية . ، وازدهرت القلعة ببهاء الموسيقى ودفء الكلمات. وفاجأ مدحت جمهوره  بتقديم موهبة من البراعم الفنية الجديدة " مايا" التى أبدعت  باغنية هوا يا هوا

الحفل الأولى 

قبله ، نال  الفنان سعد العود،في ظهوره الاول بالفعاليات  إعجاب الجمهور  بأسلوبه المتفرد وبمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم   مجموعة من أغانيه المميزة، وأعمال الموسيقى العربية  منها"  اه يا جميل يا اللي ناسيني ، الصحبجية ، ليلة امبارح مجانيش نوم ، الي تاعبنا سنين في هواه ، الحلوة دي  ، محسوبكم انداس ، علي رمش عيونها ، على حسب وداد ، اه يا جميل ، زي الهوى ، الاقصر بلدنا  ، بتناديني تاني ليه ، الليلة الكبيرة .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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