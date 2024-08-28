أحمد داوود: لهذا السبب لم أشارك في "ولاد رزق 3

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد داوود عن سر اعتذاره عن المشاركة في فيلم " ولاد رزق" الموسم الثالث مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى انشغاله في تصوير فيلم "الهوى سلطان" ومسلسل "زينهم" لافتًا إلى أن التوفيق بينهم كان صعبا للغاية.

وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: "ولكني بالتأكيد أحب أن أعود مرة أخرى في الموسم الرابع لأني أعشق عالم "ولاد رزق" جدا وأستمتع بالعمل داخله مع الفريق كما أن الروح التي تتواجد داخل العمل تجعلني أشعر بالسعادة".

وعن النجاح الذي حققه مسلسله الأخير "زينهم" قال داوود إنه شعر بسعادة بالغة بهذا النجاح وتعلق الجمهور بشخصيته وبأحداث العمل الدرامية، ولم يتوقع هذا النجاح فلقد رفض العمل في البداية ولكنه يحمد الله على قبوله فلو لم يشارك فيه لكان شعر بالغباء، والعمل في هذا المسلسل أضاف له الكثير وكانت تجربة رائعة مع كل الفريق.