عمرو مصطفى يحتفل بنجاحته في مشواره الفني ويفاجئ جمهوره بهذا القرار



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الملحن عمرو مصطفى بمرور 25 عامًا على بدايته الفنية في مجال التلحين، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الألحان لعدد كبير من الفنانين، حيث شارك



"عمرو" جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "ربع قرن من الإبداع، 25 سنة من الشغف والتحدي، الحمد لله اليوم بحتفل بمرور 25 سنة على بدايتي في عالم التلحين، 25 سنة من العمل مع أعظم النجوم، من لحظات الإلهام اللي تحولت لأغانٍ حفظها الملايين يا جماعة، أنا مبسوط جدًا إني كنت جزء من حياتكم الفنية وكل ذكرى من الذكريات اللي شاركتوها معايا".

وأضاف: "استنوا مفاجآت كبيرة جدًا خلال الأيام اللي جاية، هنحتفل كلنا بيها مع بعض، وعشان أقول لكم إن اللي جاي أقوى وأكبر، والرحلة لسه مخلصتش".



وتابع: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم المستمر، أنتم الطاقة اللي بتدفعني أقدم الأفضل دايمًا، خليكم جاهزين للمرحلة القادمة من الإبداع، هتشوفوا حاجات عمركم ما توقعتوها كلنا هنحتفل مع بعض".

آخر أعمال عمرو مصطفى

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال عمرو مصطفى أغنية ليها فيا التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، توزيع نادر حمدي، وألحان عمرو مصطفى.