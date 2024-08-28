نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنشئة الصحيحة والبيئة الرقمية الآمنة للطفل في مناقشات قصور الثقافة بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش فرع ثقافة أسوان عددًا من القضايا والموضوعات في سياق برامجه التوعوية للرواد، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

محاضرة حول دور الطفل في المجتمع

عقد قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "دور الطفل في المجتمع وما يترتب على تنشئته الصحيحة"، أشار خلالها الباحث د. أمجد وحيد إلى أن الطفل يبدأ علاقته الأولى بالأب والأم والمهارات التي يكتسبها منهم. أكد د. وحيد أن التربية السليمة تتأسس من المنزل، ويبدأ الطفل تدريجيًا باكتساب القواعد والقيم التي تمكنه من تنشئة سليمة تنعكس بالإيجاب على سلوكه المجتمعي.

ورشة مكرمية حول التسويق الرقمي

استمرارًا للأنشطة المقدمة ضمن مبادرة ثقافتنا في أجازتنا، نفذ القصر ورشة مكرمية للمدربة منى يونس مع شرح دور التسويق الرقمي لتنمية المشروعات الصغيرة.

محاضرة حول البيئة الرقمية الآمنة

وفي شأن متصل وضمن أنشطة الفرع، برئاسة يوسف محمود، عقد قصر ثقافة توشكى محاضرة بمدرسة أبو سمبل الإعدادية بعنوان "البيئة الرقمية الآمنة للطفل"، بالتعاون مع ثقافة الطفل بالفرع. تناول يونس سليمان حسين - معلم أول حاسب آلي، كيفية حماية خصوصية حسابات الأطفال الشخصية، مشددًا على أهمية الرجوع إلى الوالدين، كما أشار إلى المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية.

رحلة إلى المزرعة الاستوائية البحثية

وشهدت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، رحلة نظمتها ثقافة الطفل بالفرع بالتعاون مع بيت ثقافة دراو لزيارة "المزرعة الاستوائية البحثية" بمدينة كوم أمبو. أقيمت ندوة بعنوان "ثروتنا النباتية والاستخدام الأمثل لها في ظل التكنولوجيا الزراعية"، تحدث فيها كل من أشرف محمد مدير المزرعة، وعبد الرحيم محمد رئيس قسم الإنتاج الزراعي بالمدرسة الثانوية الزراعية، عن دور التكنولوجيا الزراعية في زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بجودة عالية. تجول الأطفال داخل المزرعة وتعرفوا على أقسامها ودورها في تقديم خدمة بحثية زراعية مميزة للمجتمع.