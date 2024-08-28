منة شلبي ضيفة "بيت السعد" اليوم.. مفاجآت وتصريحات مشوقة

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة منة شلبي للحلول ضيفة على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الفنانان أحمد سعد وعمرو سعد، على شاشة قنوات MBC، تُعرض الحلقة في الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أن أطلقت قناة MBC 1 البرومو التشويقي لحلقة منة شلبي في برنامج "بيت السعد"، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتفاعل، حيث تضمنت اللقطات التي عُرضت في البرومو مشاهد حماسية زادت من رغبة الجمهور في متابعة الحلقة.

"عريس" لمنة شلبي؟

من بين اللحظات اللافتة في البرومو، كان تصريح أحمد سعد، الذي قال لمنة شلبي مازحًا: "بصراحة احنا جايبينك هنا عشان جايبنلك عريس"،هذه الجملة فاجأت منة، فردت بصدمة قائلة: "يا لهوي"، وبدأت تتوالى عليها الأسئلة حول الزواج وفارس الأحلام وتحمل المسؤولية، ما دفعها للرد قائلة: "انتو هتودوني في داهية".

مواعيد العرض

تُعرض حلقة منة شلبي في برنامج "بيت السعد" في الساعة العاشرة من مساء اليوم على قناة MBC 1، ويُعاد بثها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة MBC مصر.

تصريحات مي عمر في "بيت السعد"

جدير بالذكر أن آخر ضيوف البرنامج كانت الفنانة مي عمر، التي أثارت تصريحاتها ضجة كبيرة، خاصة حديثها عن خيانة الزوج، حيث قالت: "الست اللي جوزها يخونها تطلق طبعًا عشان اللي بيخون مرة بيخون كتير، والست هتفضل طول الوقت مجروحة منه وشاكة فيه". كما شهدت الحلقة أحداثًا طريفة ومؤثرة بين مي عمر وأحمد سعد، بالإضافة إلى مشهد تمثيلي جمعها مع عمرو سعد، جعله يدخل في نوبة بكاء شديدة.

فيلم "الهوى سلطان" في الانتظار

في سياق آخر، تعمل منة شلبي حاليًا على فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد داود وعدد من نجوم الفن، انتهت منة من تصوير الفيلم وتنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.