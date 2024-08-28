نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح حفله بمهرجان القلعة.. مدحت صالح يوجه رسالة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان مدحت صالح رسالة شكر للجمهور، بعد إحياؤه حفلًا غنائيًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر مدحت صالح مجموعة من صور الحفل، وعلق عليها قائلًا:" وجودي وسط جمهور مهرجان القلعة بيعني لي الكثير ويوم مميز بالنسبة لي، شكرًا من كل قلبي، بحبكو".

منشور مدحت صالح

أغاني مدحت صالح التي قدمها في الحفل

قدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة أبرزها “ زي ما هي حبها، أرض أرض، بحلم علي قدي، كذا ميزة، حبيبي يا عاشق، شهادات، عقبالى، بالمختصر المفيد، السهرة حلوة، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدي، ماشي فضلها،ابن مصر، لحظة تاريخية”.

آخر أعمال مدحت صالح

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح الفنية، هو طرحه ألبوم جديد يحمل إسم "بالمختصر المفيد"، وجاءت أسماء أغاني الألبوم كالتالي: أغنية «كذا ميزة»، من كلمات سلامة علي، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، أغنية «الجمال حتته»، من كلمات محب غبور، وألحان كريم ياقوت، وتوزيع بيشوي جميل، وأغنية «أرض أرض»، من كلمات علاء شعراوي، وألحان محمد وليد، وأغنية «عقبالي»، من كلمات رامي أمين، وأغنية «العصفورة»، من كلمات خالد جاد، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع أسامة كمال، وأغنية «في الجمال شهادات»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

أغنية “شهم ابن شهم”



ومن آخر أعماله أيضًا هي أغنية «شهم ابن شهم»، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.