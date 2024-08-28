حسن شاكوش يستعيد نشاطه الفني بحفل جديد بعد أزمة تصريحاته عن تونس

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش لإحياء حفله الغنائي الجديد في مدينة الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات النجوم في المدينة، ويأتي بعد فترة من التوتر عقب التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية واعتذاره عن تصريحاته المسيئة تجاه تونس.

تفاصيل الحفل والشروط

سيشهد الحفل مشاركة عدد كبير من الراقصات، وعلى رأسهن الراقصة جوهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في يوم الجمعة المقبل، وقد أعلنت الشركة المنظمة عن مفاجأة لزوار الحفل؛ حيث سيكون دخول السيدات مجانيًا.

وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا، وقد رُصدت على الصفحة الرسمية للشركة المنظمة تفاصيل الحفل.

أزمة تصريحات حسن شاكوش حول تونس

بدأت الأزمة عندما نشر حسن شاكوش فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام انتقد فيه معاملة موظفي مطار تونس. وفي الفيديو، قال شاكوش إن المعاملة في المطار كانت "أسوأ معاملة" وأنه شعر بأنه يتعرض للإهانة والتعامل معه كأنه مجرم.

هذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة من قبل نقيب الموسيقيين في تونس، الذي طالب نقابة المهن الموسيقية المصرية باتخاذ إجراءات ضد شاكوش.

إجراءات نقابة المهن الموسيقية

استجابة للأزمة، أصدر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، قرارًا بوقف حسن شاكوش عن العمل واستدعائه للتحقيق. تم استدعاء شاكوش إلى نقابة المهن الموسيقية لتقديم اعتذار رسمي لدولة تونس وشعبها. بعد تقديم الاعتذار وقبوله، تم رفع الإيقاف عنه وعاد شاكوش إلى ممارسة نشاطه الفني.

تصريحات حول فيلم "الغربال"

من جهة أخرى، أثار حسن شاكوش الجدل بتصريحه عن فيلم "الغربال"، حيث ذكر أنه كان من المقرر أن يكون بطل الفيلم ولكنه اعتذر، مما أدى إلى اختيار الفنان عمرو سعد بدلًا منه.

يشكل هذا الحفل في الساحل الشمالي فرصة جديدة لشاكوش لاستعادة موقعه في الساحة الفنية وتعويض ما حدث خلال الفترة الماضية.