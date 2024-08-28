قصور الثقافة تواصل فعاليات برنامج المواطنة ومهرجان أهالينا الصيفي بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم بيت ثقافة سمالوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدرسة إطسا المحطة الابتدائية، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، المقام في إطار خطة وزارة الثقافة، بالتعاون مع محافظة المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "التوعية بقيمة المواطنة" حيث تناول الأديب د. شعبان عبد الحكيم مفهوم المواطنة ودور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب والأطفال.

ورش فنية وإبداعات يدوية

ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي، تم تقديم ورشة لتعليم أساسيات الرسم تلاها فقرة رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية وأخرى لعمل تصميمات فنية باستخدام خامات معاد تدويرها.

مهرجان أهالينا الصيفي: الشعر والمواهب والاحتفالات الفنية

استمر مهرجان "أهالينا الصيفي" في تقديم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بما في ذلك أمسيات شعرية وفقرة اكتشاف المواهب وعروض مسرح العرائس والأراجوز، إلى جانب تقديم تابلوهات استعراضية لفرقة ملوي للفنون الشعبية.

استمرار فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" في سبتمبر

أعلنت هيئة قصور الثقافة عن استمرار فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" في شهر سبتمبر، حيث ستقام الفعاليات في قرى قلوصنا وبني عبيد بمحافظة المنيا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورئاسة مركز ومدينة مطاي.