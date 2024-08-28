نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مسرحية وأنشطة للموهوبين في قافلة قصور الثقافة بقرى "حياة كريمة" ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة التنمية الابتدائية ببرج العرب فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج ثقافي برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

تأتي هذه الفعاليات في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورش الأشغال اليدوية والحرف التراثية

بدأت الفعاليات بورش للأشغال اليدوية والحرف التراثية، قام المدرب عماد إبراهيم بتدريب المشاركات على تشكيلات ورشة الخيامية، بينما قدمت المدربة شيرين محمد ورشة لإكسسوارات الخرز، حيث صممت مشغولات متنوعة بالأحجار الكريمة والخرز.

كذلك، قدم المدرب أشرف عبد الرحيم نصائح حول التابلوهات الخشبية، واستمرت المدربة سحر الشربيني في ورشة الطباعة بالاستنسل، حيث أبدع الأطفال في تصميم لوحات ملونة.

التوعية والترفيه

تواصلت الفعاليات مع فقرة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تلا ذلك مجموعة من الألعاب الذهنية والتفاعلية، وعرض مسرحي بعنوان "الوردة الزرقاء"، تأليف وإخراج فاطمة المعدول، مع تدريب عبير شلتوت وفريق مسرح قصر الطفل بجاردن سيتي.

فقرات متنوعة للأطفال ومعرض الكتاب

تضمن اليوم أيضًا فقرات متنوعة للأطفال مثل عرض مسرح العرائس، اكتشاف المواهب في الإلقاء الشعري والغناء، وفقرة الأراجوز. كما حظي معرض الكتاب "يالا نقرأ" بإقبال كبير، حيث يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

عرض فني لفرقة طلائع الشاطبي

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة طلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، حيث قدمت الفقرات الاستعراضية المتنوعة مثل: وطني، رايات النصر، حصالتي، الصعيدي، والفلاحي، بحضور مدير عام ثقافة الشباب والعمال أحمد يسري، والمشرف التنفيذي للفعاليات المخرج محمد صابر، ومدير قصر ثقافة برج العرب لمياء نعنيع، بالإضافة إلى مجموعة من المثقفين وأهالي القرية.

تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي

تنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة المخدرات.

يتضمن الأسبوع محاضرات ولقاءات توعوية، ورش حكي، ألعاب شعبية، أمسيات شعرية، وعروض فنية متنوعة تشمل الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني.

الانتقال إلى قرية بهيج

تنتقل الأنشطة اليوم إلى قرية بهيج، وتحديدًا بمدرسة محمد عبد الوهاب الابتدائية، حيث تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.