حاتم صلاح يحتفل بتصدر مسلسل "على باب العمارة" قائمة الأكثر مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة، بتصدر مسلسله "على باب العمارة"، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة watch it، رغم مرور عام على عرضه، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك حاتم صلاح جمهوره، بصورة تثبت تصدر المسلسل لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة Watch it، وعلق عليها قائلًا:" بعد نحو سنة من عرضه على واتش ات وتزامن مع عرضه في التليفزيون على قنوات cbc.. شكرًا لكل واحد شارك في التجربة دي وشكرًا جمهور المسلسل الكبير على كل كلمة حلوة".

منشور حاتم صلاح

آخر أعمال حاتم صلاح

ويذكر أن آخر أعمال حاتم صلاح فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة الماكس"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.