للمرة الأولى ضمن مشروع الإسكان البديل.. قصور الثقافة تنظم جولة للأطفال لزيارة السيرك القومي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد السيرك القومي بالعجوزة أولى زيارات أطفال منطقة "معا" ضمن فعاليات المشروع الثقافي لمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة لأطفال المناطق الجديدة التي تم تطويرها كبديل للعشوائيات، بهدف تحسين نوعية حياتهم وتعزيز الوعي الثقافي لديهم.

فقرات السيرك الممتعة تضفي البهجة على الأطفال

في جو مليء بالبهجة والسرور، تابع الأطفال الفقرات المتنوعة التي قدمها السيرك القومي، والتي شملت عروض الأراجوز التي تميزت بخفة الظل والمرح، وفقرات البهلوان التي أبهرت الأطفال بمهاراتها العالية، إلى جانب فقرات الحيوانات التي جذبت اهتمامهم وأدخلت السعادة إلى قلوبهم.

لقد كانت هذه الزيارة فرصة للأطفال للاستمتاع بعروض السيرك، والاستفادة من تجربة ثقافية وترفيهية مميزة.

توعية الأطفال بالسلوكيات الصحيحة

خلال الزيارة، حرصت د. جيهان حسن، مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرفة على المشروع، على التواصل مع الأطفال وتوجيههم نحو السلوكيات الصحيحة التي يجب أن يتبعوها في حياتهم اليومية.

تحدثت معهم عن أهمية الالتزام بالنظام واحترام الآخرين، خاصة أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على السلوك الصحيح، والذي يعكس شخصية حضارية وأخلاقية متميزة.

مشروع الإسكان البديل: تعزيز العدالة الثقافية

الفعاليات التي تُقام ضمن هذا المشروع تُشرف عليها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وهي جزء من برنامج أوسع للعدالة الثقافية يهدف إلى بناء الإنسان. تشمل الأنشطة الثقافية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة في محافظات مختلفة مثل القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقليوبية، وكفر الشيخ.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافؤ في الفرص الثقافية بين مختلف الفئات.

أنشطة صيفية متنوعة لقصور الثقافة

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الصيفية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

من أبرز هذه الفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا التي تُقام في المحافظات الساحلية.

كما تنظم الهيئة قوافل ثقافية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، بالإضافة إلى مشروع "أهل مصر" الذي يستهدف أبناء المحافظات الحدودية.

الفعاليات الثقافية: دعوة للمشاركة وتعزيز الإبداع

تتضمن أنشطة الهيئة أيضًا برامج متنوعة تهدف إلى تعزيز القراءة والإبداع بين الأطفال والشباب، مثل مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع".

كما تشمل الفعاليات أيضًا أنشطة وورش عمل في مجالات الفنون المختلفة، مثل السينما، والمسرح، والفنون التشكيلية. تهدف هذه الفعاليات إلى إشراك المجتمع في الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير فرص لتعزيز الإبداع وتنمية المواهب في مختلف المجالات.

إن هذا الزخم الثقافي والأنشطة المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تؤكد على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعي الثقافي والفني في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأقل حظًا وتوفير الفرص لهم للمشاركة في الحياة الثقافية.