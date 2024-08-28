بعد رأيها في ترك الصلاة وقت العمل.. إلهام شاهين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة إلهام شاهين محركات البحث عبر موقع وذلك بعد رأيها عن ترك العمل من اجل الصلاة.

رأي إلهام شاهين في حفل ماجدة الرومي

كما خرجت إلهام شاهين للحديث عن رأيها في حفل الفنانة ماجدة الرومي بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت في منشور عبر انستجرام:" حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة.. والصديقة الغالية ماجدة الرومي.. ماجدة هى الفن الراقي والسمو والشياكة والإحترام.. تحترم جمهورها وتحترم فنها.. وتحب مصر من كل قلبها.. شكرًا لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن في الوطن العربي.. بنحبك".

أحدث أعمال إلهام شاهين



ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة إلهام شاهين التحضير لفيلمها الجديد الحب كله، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، تظهر خلاله إلهام سيدة شعبية تسعى لتزويج ابنها، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، وإلهام صفي الدين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.



آخر أعمال إلهام شاهين



وكان آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر، مكونة من 10 حلقات، من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.