نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة امتنان ومحبة من راغب علامة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة شكر وامتنان مليئة بالمحبة لجمهوره العريض الذي يسانده في كل خطوة يخطوها في مسيرته الفنية.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نشر علامة رسالة مؤثرة قال فيها: "شكرًا من القلب على محبّتكم الكبيرة ودعمكم الهائل.. بحبكم كتير كتير".

هذه الكلمات البسيطة ولكن العميقة جاءت لتعكس مدى تقدير راغب لجمهوره الذي يعتبره الركيزة الأساسية لنجاحاته المستمرة على مدى السنوات.

إطلالة شبابية تعكس روح راغب علامة العصرية

لم تقتصر رسالة الشكر التي وجهها راغب على الكلمات فقط، بل ظهرت مرفقة بصورة له بإطلالة كاجول شبابية جذابة، تعكس شخصيته المفعمة بالحيوية والنشاط.

هذه الإطلالة ليست غريبة على راغب الذي لطالما عرف بأسلوبه العصري والمميز، مما يجعله دائمًا قريبًا من جمهوره، سواء من الشباب أو من الفئات العمرية المختلفة.

إطلاق أغنية "بيروت ولا روما" وتفاصيل الإنتاج

وفي إطار نشاطاته الفنية المستمرة، أطلق راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان "بيروت ولا روما" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى لإصدارها، خاصة أنها تحمل طابعًا خاصًا من حيث الكلمات والألحان. قام بكتابة كلمات الأغنية الشاعر فيليبينو أحمد، فيما تولى الملحن محمد يحيى مهمة تلحينها، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة إيلي بربر.

كلمات الأغنية: مزيج من الرومانسية والسحر

تتميز أغنية "بيروت ولا روما" بكلماتها التي تجمع بين الرومانسية والسحر، حيث تعبر عن جمال المرأة ومكانتها الخاصة في قلب المحب. تبدأ الأغنية بكلمات "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى"، لتعكس مدى تأثير الحب من النظرة الأولى.

كما تتضمن الأغنية وصفًا شعريًا جميلًا للمحبوبة، يقول فيها راغب: "والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعة الأولى".

ثم يتابع في وصف جمالها الفريد قائلًا: "العيون مرسومة رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما". هذه الكلمات تعكس مدى عمق الإحساس بالجمال الذي لا يمكن أن يوصف، مقارنة بجمال أشهر المدن في العالم، وهو ما يجعل هذه الأغنية قريبة من قلوب محبي راغب.

ردود الفعل والإقبال على الأغنية الجديدة

منذ اللحظة الأولى لطرح الفيديو كليب، شهدت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث عبر العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالأغنية وبأداء راغب علامة المميز. وانهالت التعليقات التي تشيد بجودة العمل وتعبّر عن الشوق لسماع المزيد من الأعمال الجديدة من الفنان المحبوب.

بهذا الطرح الجديد، يؤكد راغب علامة مرة أخرى على مكانته المتميزة في الساحة الفنية، وقدرته على تقديم أعمال فنية ترقى لذوق الجمهور وتلبي توقعاته.