نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي أحمد علي يكشف أسباب رفض ليلى علوي لمشهد جريء ويشيد بمسرحية "مش روميو وجولييت" مع انتقادات لغياب الدعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج مجدي أحمد علي عن سبب رفض الفنانة ليلى علوي تصوير أحد المشاهد الجريئة في فيلم "يا دنيا يا غرامي".

في تصريحات تلفزيونية، أوضح أحمد علي أن ليلى علوي كانت ترفض تصوير مشهد ليلة الدخلة مع الفنان هشام سليم بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعها بالراحل هشام سليم. فقد كانت تعتبره بمثابة شقيقها، مما جعلها تشعر بعدم الراحة في أداء المشهد الذي يتطلب درجة عالية من الحميمية والتقارب.

إشادة بمسرحية "مش روميو وجولييت"

على صعيد آخر، أعرب المخرج مجدي أحمد علي عن إعجابه الكبير بمسرحية "مش روميو وجولييت"، المعروضة حاليًا على المسرح القومي. في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصف أحمد علي العرض المسرحي بأنه "عمل رائع".

وأشاد بالمخرج عصام السيد، والشاعر تميم حداد، وفرق العمل المميز الذي ضم عددًا من شباب مصر وبناتها، بالإضافة إلى الفنانين الكبار علي الحجار.

الانتقادات المتعلقة بغياب الدعاية

رغم إشادته بالعرض، عبّر أحمد علي عن استيائه من غياب الدعاية المناسبة للمسرحية، والذي أثر على مدى وصول العمل إلى الجمهور. وشرح أن الحكومة قد أوقفت بند الدعاية لجميع الوزارات كإجراء لتوفير النفقات، وهو ما شكل عائقًا كبيرًا في نشر أخبار العمل الفني. وتساءل أحمد علي عن كيفية معرفة الجمهور بالأعمال الفنية الجيدة في ظل هذا الغياب، مشيرًا إلى أن الدعاية ليست ترفًا بل حقًا للجمهور في معرفة خياراتهم.

وأضاف أن الدعاية الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي عمل فني، حيث إن تكلفة الإعلان قد تفوق أحيانًا تكلفة العمل نفسه، وهذا يجعل من الضروري إعادة النظر في قرار وقف الدعاية لضمان وصول الأعمال إلى جمهورها المستهدف.