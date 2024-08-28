نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف المسلسل الشهير "عيلة مرزوق".. عزاء الكاتب الإذاعي الكبير فتحي عبدالله غدا بمسجد الرحمن الرحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقام غدا الخميس بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم عزاء الكاتب والمؤلف الإذاعي الكبير فتحي عبدالله، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد رحلة إذاعية وإعلامية كبيرة قدم خلالها عشرات الأعمال الفنية مع كبار نجوم الفن المصري والعربي، وظل لفترة طويلة مسؤولا عن الإعداد والتقديم بشبكةقنوات ART.

معلومات عن الكاتب فتحي عبد الله

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير فتحي عبدالله، إلتحق بإذاعة الشرق الأوسط نهاية الخمسينيات وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية الناجحة ومنها المسلسل الإذاعي الشهير "عيلة مرزوق" الذي ارتبط به المستمعون على مدار أكثر من ألف حلقة إذاعية بمشاركة عشرات النجوم، حيث يذاع يوميا لمدة ٥ دقائق ضمن البرنامج الأشهر "إلى ربات البيوت".

كما قدم الكاتب الراحل للإذاعة المصرية العديد من المسلسلات منها مسلسلات "أما جوازة" بطولة عفاف شعيب ومحمد شوقي، و"خروف سي نوفل" و"بشندي المقلبنجي" و" من كل مكان حكاية".



كما كتب الراحل العديد من البرامج الإذاعية الناجحة لكبار نجوم الإذاعة مثل برامج "إذاعة ترانستور" و"دقيقتين مع.." تقديم الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، و"ابحث عن الكنز" الذي قدمته الفنانة الكبيرة شويكار.