نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" تتصدر بأكثر من 251 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع حلول موسم الصيف، شهدت دور العرض السينمائي تواجد 6 أفلام تنافست بقوة، وتنوعت بين الأكشن والكوميديا والدراما، الأفلام هي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف"، "جوازة توكسيك"، و"× مراتى".

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل إيرادات كل فيلم ومدى نجاحه في الموسم الصيفي.

"ولاد رزق 3": صدارة الإيرادات

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات ضخمة بلغت 251،586،151 جنيه خلال 11 أسبوعًا، متصدرًا قائمة الأفلام هذا الصيف. الفيلم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، يروي قصة أبطال العمل الذين يجدون أنفسهم في مواجهة صراعات كبيرة بعد سرقة عنصر ثمين من تايسون فيوري. يشارك في البطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل تايسون فيوري وكريم عبد العزيز.

“إكس مراتي”

فيلم "إكس مراتي" حقق إيرادات تصل إلى 65،480،158 جنيه بعد 5 أسابيع من عرضه. الفيلم من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

"اللعب مع العيال": كوميديا الصيف

حصل فيلم "اللعب مع العيال"، الذي يجسد بطولته محمد إمام، على إيرادات قدرها 51،879،797 جنيه في 11 أسبوعًا. الفيلم، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، من تأليف وإخراج شريف عرفة. تدور أحداثه حول شاب يمر بأزمات صعبة في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة أسماء جلال، باسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم.

"عصابة الماكس": تراجع في الإيرادات

فيلم "عصابة الماكس" حقق إيرادات وصلت إلى 27،850،488 جنيه، والفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبى، ولبلبة، وإخراج حسام سليمان.

"أهل الكهف": أداء متوسط

"أهل الكهف" حقق إيرادات قدرها 14،457،017 جنيه خلال 9 أسابيع، الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، ومحمد ممدوح، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

"جوازة توكسيك": أداء ضعيف

حقق فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات بلغت 9،063،445 جنيه في 8 أسابيع، الفيلم، الذي يتناول قصة حب تواجه صراعات مختلفة، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. يشارك في البطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، وتامر هجرس.

باختصار، شهد موسم الصيف السينمائي تنوعًا كبيرًا في الأفلام المعروضة، حيث تمكنت بعض الأفلام من تحقيق نجاح ملحوظ في شباك التذاكر بينما كان أداء البعض الآخر أقل تميزًا.