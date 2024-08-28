نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف فعاليات موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارََا لفعاليات موسم الرياض، والنجاح الهائل الذي حققه خلال الفترة الماضية، يقام اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي لموسم الرياض 2024، في تمام الساعه الرابعة مساءً، ومن المقرر عرضه عبر شاشات MBC، وروتانا وبعض من القنوات السعودية.

الترويج للمؤتمر الصحفي



وروجت الإدارة للمؤتمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة:"جاهزين لـ موسم الرياض 2024؟ انتظرونا اليوم مع المفاجآت في المؤتمر الصحفي الساعة 4 مساءً على القنوات الناقلة".

نبذة عن موسم الرياض

موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030. انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وانطلق الموسم الثالث في 21 أكتوبر 2022 وحمل شعار «فوق الخيال»، ودخل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات دون طيار.