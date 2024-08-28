نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بهاء "شارموفرز" وأمير عيد وأحمد الوكيل نجوم أغنية "V7 وV Cola" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت شركة "V7 وV Cola" المصرية في حملة دعائية جديدة حيث تصدر النجم أحمد بهاء أحد أعضاء "شارموفرز" والذي شارك بأغنية جديدة صنعت خصيصًا للحملة الدعائية (الكليب).

أمير عيد

تفاصيل الحملة



كما تواجد في الأغنية الدعائية للحملة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم أمير عيد، أحمد الوكيل، رولين القاسم، والفنانة ليلى عز العرب.

واستضافت إسعاد يونس محمد نور رئيس مجلس ادارة الشركة وكريم سمير نائب رئيس مجلس الادارة ومدير التسويق ضمن حلقات صنع في مصر، والتي تهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية الرائدة التي تمكنت من تحقيق نجاح كبير كل من.

وتعتبر "شركة بينفيت المالكة للعلامة التجارية V7 وV Cola" واحدة من الشركات المصرية الرائدة في صناعة المشروبات الغازية، والتي تمكنت من التصدير للعديد من الدول في قارات مختلفة.

أحمد بهاء "شارموفرز" وأمير عيد واحمد الوكيل نجوم أغنية "V7 وV Cola"