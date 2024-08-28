أحمد سعد يرد على عفروتو بعد جدل أغنية "سعودى وأسمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الجدل في الفترة الأخيرة على أغنية “سعودى وأسمر” الذى طرحها النجم أحمد سعد وحققت نجاح كبير، وربطها الكثير بينها وبين أغنية عفروتو الشهيرة برازيلى وأسمر، الأمر الذى علق عليه مؤخرا عفروتو خلال حضوره مهرجان صيف بنغازى.

قال عفروتو: "أحمد سعد أخويا الكبير، اشتغلت معاه قبل كده كتير، ياخد اللي هو عايزه، بس أنا مستغرب إن سعودي عيونه خضرا، لأني مشوفتش سعودي عيونه خضرا قبل كده، ليرد عليه أحمد سعد على خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

قال أحمد سعد: “حبيبى وأخويا وبموت فيه طيب مانا كمان ماشوفتش ولا برازيلى بترقصو سمبا ياعفرت”.

وتقول كلمات سعودى وأسمر:

سعودي وأسمر وعيونه خضرة تتشدله من أول نظرة، ولو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة، سعودي وأسمر وعيونه خضرة شاغل كل الناس من فترة، ومين يقدر مين يستجرى يشوف جمال عينيه وما يدوب ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة.