نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”.

وظهرت “الخميسي” وهي ترتدي توب أبيض مطرز باللون الأصفر، ووضعت ماكياج هادئ مناسب لها، وتركت شعرها منسدلًا مما آثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال لقاء الخميسي

انضمت الفنانة لقاء الخميسي لقائمة أبطال مسلسل روج أسود، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، والذي تدور أحداثه في 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.



آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

قصة مسلسل "إجازة مفتوحة"

تدور قصة المسلسل حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، حيث يجسد شريف منير دور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور الشقيقتين، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي

مسلسل "زي القمر" الجزء 2

وايضا شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

لمحة عن لقاء الخميسي

ولدت لقاء عبد الملك الخميسي 15 مارس 1978،تخرجت من «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، هي حفيدة عبد الرحمن الخميسي الذي عمل في العراق، حيث تعرف والدها عبد الملك على والدتها العراقية المسيحية الآشورية، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.



أهم أعمال الفنانة لقاء الخميسي

أفلام: أكذوبة، حاحا وتفاحة، عسكر في المعسكر، قلب جرئ، كذلك في الزمالك، أرض أرض، الفارس والأميرة.

برامج ظهرت بها لقاء الخميسي: وش السعد، رامز بيلعب بالنار، هبوط اضطراري، معكم منى الشاذلي، كرسي في الكلوب، عقد النجوم، دارك.

مسلسلات: راجل وست ستات، الشيطان لا يعرف الحب، العندليب حكاية شعب، درب الطيب، العزبة، الحب موتا، قلبي يناديك، عسكر في المعسكر، بعاد السنين، أمس لا يموت، جائزة نوفل، شباب أون لاين (ج1، 2)، العطار والسبع بنات، حارة الطبلاوي، الفسطاط، حديقة الشر، الغروب لا يأتى سرا، همام يبحث عن همام، وسعيكم مشكور.