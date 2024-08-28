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عمرو سعد تتألق بأحدث ظهور لها (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد تتألق بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم عمرو سعد جمهوره بصور له من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”. 

وظهر “سعد” وهو يرتدي شورت باللون الأحمر ونظارة شمس باللون الأسود،مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معه.

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تفاصيل فيلم الغربان

 

والفيلم العالمي The Crows، والذي يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لـ 12 لغة، ومن المقرر عرضه عام 2025، تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها.

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أبطال فيلم الغربان

 

والعمل من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

أحدث أعمال عمرو سعد 

 

ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد تحضيراته لمسلسله الجديد سيد الناس، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل مكون من 30 حلقة، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

 

آخر أعمال عمرو سعد

 

وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى، دارت احداثه في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، وايضا فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، الذي عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى. 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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