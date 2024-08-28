نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حفلها بـ جدة.. اليسا تبهر جمهوها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اليسا جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها من حفلها بجدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “اليسا” وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

الاحتفال بنجاح ألبوم "أنا سكتين"

في آخر شهر مايو الماضي، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين”، الذي طرحته مؤخرًا. أقامت إليسا حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقدمت مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتستعد الفنانة لإحياء حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 18 يوليو المقبل، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

نجاح كبير لألبوم "أنا سكتين"

حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

كما حققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

كلمات أغنية أنا سكتين

تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق

من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء

أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا

أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب

فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك

لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب

مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك

أنا باختصار وفي كلمتين

أنا سكتين

جنة وجحيم

خليك بقى معايا في السليم

أنا نقطتين

وأقرب مسافة ليا خط مستقيم

أنا باختصار وفي كلمتين

أنا سكتين

حلم وكابوس ضحك ودموع

جنة وجحيم

خليك بقى معايا في السليم

أنا نقطتين

وأقرب مسافة ليا خط مستقيم

تسمحلي بس أعرف سوا رايحين لفين

ناوي نبقى عشرة ولا معرفة يومين

علشان بناءا عاللي جواك ناحيتي

هتشوف معاك شخصية من الشخصيتين

أنا باختصار وفي كلمتين

أنا سكتين

حلم وكابوس ضحك ودموع

جنة وجحيم

خليك بقى معايا في السليم

أنا نقطتين

وأقرب مسافة ليا خط مستقيم

أنا باختصار وفي كلمتين

أنا سكتين

حلم وكابوس ضحك ودموع

جنة وجحيم

خليك بقى معايا في السليم

أنا نقطتين

وأقرب مسافة ليا خط مستقيم