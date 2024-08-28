تعرف على قصة مسلسل "برغم القانون"

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أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل “ برغم القانون” أولى بطولات النجمة إيمان العاصي الاسبوع المقبل على شاشة قنوات DMC

تدور قصة العمل حول شخصية ليلي التي تقوم بدورها إيمان العاصي ولديها شقيقة تدعي فاتن التي تقوم بدورها الفنانة رحاب الجمل، وتواجه كل منهما العديد من المشاكل، ويسعيان خلال الأحداث للزواج وعيش حياة طبيعية ويتناول مجموعة من القضايا، من المقرر أن تقدم رحاب الجمل شخصية جديدة تعكس تفاصيل حياة المرأة المصرية التي تكتم غضبها ولا تشتكي من مصاعب الحياة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.