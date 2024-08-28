نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحياة" تنقل حفل عمر خيرت على الهواء مباشرة من مهرجان القلعة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض شبكة تلفزيون الحياة مساء اليوم الأربعاء حفل الفنان عمر خيرت، من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في نسخته الـ32.



ويذاع الحفل على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما وتواصل شبكة تلفزيون الحياة، نقل فعاليات حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي يعد أحد أهم المهرجانات الدولية على الساحة الفنية في الوطن العربي.

وتحظى حفلات القلعة 2024 بشعبية ضخمة نظرًا لتعدد نجومه المشاركين في حفلاته.

نبذة عن الموسيقار عمر خيرت

ولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر / تشرين الثاني عام 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، فعمه هو أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أما جده هو محمود عبد الرحيم خيرت الذي كان من أحد أعيان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وكان محاميًا وكان مهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر بالقاهرة أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندسًا معماريًا متخصصًا في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضًا عازفًا للبيانو وظل مواظبًا على العزف عليه حتى وفاته.

بعض الجوائز الحاصل عليها الموسيقار عمر خيرت

حصد عمر خيرت عشرات الجوائز، وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله كأحسن موسيقى تصويرية منها:

فيلم الهروب من الخانكة من الجمعية المصرية للسينما عام 1988 م مع شهادة تقدير.

فيلم البحث عن توت عنخ آمون من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 1997 م.

فيلم النوم في العسل من الجمعية المصرية للسينما عام 1997 م.

فيلم النعامة والطاووس من مهرجان تبسة الدولي بالجزائر ومن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001 م.

جائزة الفارس الذهبي عام 2001 م من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن أغنية «المصري» من فيلم سكوت ح نصور.

جائزة اوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2003 م عن فيلم مافيا.

جائزة اوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2005 م عن فيلم السفارة في العمارة.

استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 م عن مسلسل العميل 1001.

منح جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2023، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية.