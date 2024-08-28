نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. إيمان العاصي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة إيمان العاصي،ض تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، كما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وأيضا تصوير مسلسلها الجديد "برغم القانون" الذي يمثل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.



ووسط أجواء من الفرحة والبهجة احتفلت أميرة الدراما إيمان العاصي بعيد ميلادها، محاطة بمحبة متابعيها.



ويبدو أن تفاعل الجمهور مع عيد ميلاد إيمان العاصي كان كبيرًا ومميزًا، حيث امتلأت صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالرسائل والتعليقات المعبرة عن الحب والتقدير، كما أطلق الجمهور العديد من الهاشتاجات الخاصة بهذه المناسبة، مما جعل اسم إيمان يتصدر التريندات.

وتواصل إيمان العاصي تصوير مسلسلها الجديد "برغم القانون" على قدم وساق، للانتهاء من تصويره ودخول العمل مرحلة المونتاج، استعدادا لعرضه على قنوات أون.

ويمثل مسلسل "برغم القانون" تحديًا كبيرًا لإيمان العاصي، كأول بطولة مطلقة لها في الدراما، لذا ترغب في تقديم عمل يرضي ذوق الجمهور، كما بذلت جهدا كبيرا في هذا العمل، بهدف تحقيق النجاح الذي تتمناه، من خلال دور تظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التى قدمتها سابقًا.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.