لهذا السبب.. تأجيل طرح فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان " عن تأجيل طرحه في السينمات المصرية والعربية، حيث كان من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر أغسطس الجاري، ولم تفصح الشركة عن سبب التأجيل بالرغم من انتهاء صناعه من التصوير.

تصريحات منة شلبي عن الهوى سلطان

وقالت في تصريحات تلفزيونية: فيلم بسيط ولذيذ وبسيط ومش مكلكع، وبقدم دور بنت لطيفة جدا عندها علاقة بصديقة ومتربين مع بعض، وأحمد داود أعرفه من زمان شخص لطيف ودؤوب وبيحب شغله جدا، وأحمد خالد صالح حبيب قلبي وحبيبي هو وهنادي، وجيهان الشماشرجي خطيرة وعماد رشاد متربية عندهم في البيت وسوسن بدر حبيبة قلبي".

أعمال في انتظار منة شلبي



وتعاقدت على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "لحم ودم"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وسوف تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، كما يطغى على أجواء العمل ميوزيكال ويحتوي على 12 أغنية كتبها جميعًا تامر حبيب تحت قيادة مخرج العمل هادي الباجوري، وتقرر عرض العمل خارج الموسم الرمضاني 2024.

تواصل منة شلبي حاليًا التحضير لفيلم «كونداليني»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، وسيبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما في الهند خلال شهر أغسطس المقبل، والعمل من إخراج محمد سلامة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال في الفترة الحالية، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم، للكاتبة ميرنا الهلباوي،

وتنتظر منه في السينما فيلم «فرقة الموت»، التي تشارك أحمد عز بطولته، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية «سميرة» التي تشارك في مقاومة الاحتلال الانجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد عز ومنة شلبي كل من آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.