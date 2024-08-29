السبكى يتعاقد مع حنان مطاوع ورنا رئيس ووليد فواز على مسلسل "حياة أو موت"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعاقد المنتج أحمد السبكى على مسلسل جديد يحمل إسم "حياة أو موت" من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هانى حمدى.



ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصويره خلال الفترة المقبلة، والذى يضم عدد من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد الرافعي ورنا رئيس ومحمد علي رزق وسلوي عثمان وحسن الخلعي وعزت زين وسام عادل ومنه الشريف ومحمد مغربي ومحمد يونس وأحمد عنان، ومنتج فني رضا السبكي وديكور محمود النوبي واستايلست نوران نبيل ومخرج منفذ مصطفي محمود ومدير تصوير تامر چوزيف وإخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي

وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عن تأجيل عرض فيلم الملحد، بعدما كان مقررًا عرضه، الأربعاء المقبل 14 أغسطس، رغم حصوله على إجازة رقابية من د. خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف عمري +16، تظرًا للقضية الجدلية التي يناقشها الفيلم.