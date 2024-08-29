نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في مدينة كفر الشيخ، وستقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 من أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يقدم رامي جمال مجموعة مميزة من اغانية الجديدة والقديمة ومنها: “أنت مين وجيت متأخر وبضيع وقت وبيكلمونى وأوعدينى وماليش دعوة بحد وقدامي وبحاول أنساكى وملناش إلا بعض وغيرها”.

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والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال أغنية “حالته صعبة”، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وتقول كلمات الأغنية:

مش هعاتبه على اللي قاله كلمتين بايخين وماله زي بعضه عادي قالهم تحت تأثير انفعال هو قال كده لما سيبته على الكلام ده أنا لو حاسبته مش هنخلص بس لازم يعرف إني في بعده عال خانه فعلا كبرياؤه كان مفكرني بفراقه هبكي واضعف بس شافني مش مبينله اهتمام شافني عشت ازاي بدونه حالته صعبة يكون في عونه كان مصدق إني هزعل لما يوصلني الكلام".